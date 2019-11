Die Türkei will 20 gefangen genommene deutsche Anhänger der Terrormiliz IS in die Bundesrepublik zurückschicken.

Das sagte ein Sprecher von Präsident Erdogan der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Seit Beginn der Offensive im Nordirak habe man vier deutsche IS-Anhänger festgenommen. 16 weitere Deutsche befänden sich schon länger in Abschiebezentren. Der türkische Innenminister Soylu hatte gestern kritisiert, dass mehrere europäische Staaten IS-Verdächtigen die Staatsangehörigkeit entzogen hätten. Viele europäische Länder - auch Deutschland - hatten es in der Vergangenheit immer wieder abgelehnt, IS-Anhänger zurückzuholen. Letzteres fordern auch die USA.