Der türkische Geheimdienst hat einen Neffen des islamischen Predigers Fethullah Gülen im Ausland gefasst und in die Türkei gebracht.

Die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, Selahaddin Gülen werde die Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation vorgeworfen. Nach Angaben der Gülen-Bewegung soll er in Kenia festgenommen worden sein, wo er mit seiner Frau lebte.



Die türkische Führung macht den in den USA lebenden Gülen und seine Anhänger für den Putschversuch 2016 verantwortlich. Seither wurden Zehntausende Menschen verhaftet - immer wieder auch einige im Ausland.

