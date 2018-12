In der Türkei hat ein Gericht hat die Freilassung des österreichischen Journalisten Max Zirngast angeordnet.

Der 29-Jährige war im September festgenommen worden und befand sich zuletzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Nähe von Ankara in Haft. Nach Angaben seines Rechtsanwalts darf er nicht ausreisen und muss sich jede Woche bei der Polizei melden. Prozessauftakt sei am 11. April.



Zirngast studiert seit 2015 Politikwissenschaft an der Technischen Universität des Nahen Ostens in Ankara. Er arbeitete unter anderem für die linke Zeitschrift "re:volt". Dabei setzte er sich kritisch mit dem Verhältnis der Türkei zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK auseinander.



Österreichs Außenministerin Kneissl begrüßte die Gerichtsentscheidung. Die Regierung in Wien werde sich weiterhin für eine "rasche Abwicklung" des Strafverfahrens einsetzen.