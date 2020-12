Im Prozess gegen den Journalisten Dündar wird heute ein Urteil erwartet.

Die Anwälte des im deutschen Exil lebenden Publizisten haben einen Boykott der Verhandlung in Istanbul angekündigt. Sie werfen den Richtern Parteilichkeit vor. Sie betonten, nicht Teil einer Praxis sein zu wollen, die einem zuvor festgelegten und politischen Urteil Legitimität verleihe. Die Rechte Dündars und seiner Familie würden missachtet, hieß es weiter.



Dündar ist als Ex-Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet" in der Türkei unter anderem wegen Terrorvorwürfen angeklagt. Er verbrachte drei Monate in türkischer Untersuchungshaft und lebt seit 2016 in Deutschland. Die türkische Staatsanwaltschaft verlangt bis zu 35 Jahren Haft.

