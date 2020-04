Deutsche Touristen, die wegen der Coronakrise in der Türkei festsitzen, sollen in den kommenden Tagen mit kommerziellen Direktflügen zurückkehren können.

Das Generalkonsulat in Istanbul teilte mit, dies sei mit verschiedenen Fluggesellschaften ausgehandelt worden. In einer Mitteilung heißt es, die erste Verbindung sei am kommenden Montag von Istanbul nach Köln/Bonn geplant. Darüber hinaus soll es Flüge aus Ankara, Antalya und Izmir geben. Das Generalkonsulat rief alle Rückkehrwilligen auf, das Angebot zu nutzen. Das von der Bundesregierung organisierte Rückholprogramm sei für die Türkei nicht vorgesehen.



Das Auswärtige Amt geht laut einem Bericht der "Rheinischen Post" davon aus, dass sich zurzeit noch rund 40.000 deutsche Reisende im Ausland befinden. Bislang hat die Bundesregierung für rund 194.000 im Ausland gestrandete Touristen eine Rückreise nach Deutschland organisiert.