In der Türkei ist der Prozess gegen den Intellektuellen Osman Kavala fortgesetzt worden.

Das Verfahren findet in einem Gerichtssaal des Hochsicherheitsgefängnisses Silivri in der Nähe von Istanbul statt. Kavala befindet sich seit November 2017 in Untersuchungshaft. Ihm und weiteren Angeklagten werden unter anderem Umsturzversuche im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 vorgeworfen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte im Dezember die Freilassung des Mannes gefordert. Die Türkei setzte das Urteil bislang allerdings nicht um. Vielmehr verlangt die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft.