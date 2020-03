EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich besorgt geäußert über den Schritt der Türkei, die Grenze zu Griechenland - und damit zur EU - für Flüchtlinge zu öffnen.

Von der Leyen teilte per Twitter mit, sie beobachte gemeinsam mit Ratspräsident Michel die Situation an der türkisch-griechischen Grenze mit Sorge. Sie seien in engem Kontakt mit der griechischen und der bulgarischen Regierung. Die EU stehe bereit, um Griechenland und Bulgarien Unterstützung durch die Organisation Frontex in den Grenzregionen zukommen zu lassen.



Die türkische Regierung hatte angekündigt, keine Flüchtlinge mehr auf dem Weg in die EU aufzuhalten. Nach Angaben der UNO sind bisher etwa 13.000 Migranten zur Grenze nach Griechenland aufgebrochen. Die griechische Grenzpolizei und Sondereinheiten der Bereitschaftspolizei setzten Tränengas und Blendgranaten ein. Wie das Migrationsministerium in Athen heute früh mitteilte, wurden bislang rund 9.600 Menschen daran gehindert, die Grenze zu überqueren. Inzwischen seien die Einheiten verstärkt worden, auch gebe es mehr Patrouillen auf See.