Der türkische Präsident Erdogan hat die Entdeckung großer Erdgasvorkommen vor der Schwarzmeerküste bekannt gegeben.

Es handele sich um den größten Erdgas-Fund in der Geschichte des Landes, sagte Erdogan. Die Menge gab er mit 320 Milliarden Kubikmetern an. Nun müssten Erschließung und Ausbeutung geplant werden mit dem Ziel einer Produktion ab 2023. - Die Türkei ist derzeit bei der Energieversorgung vor allem von Iran und Irak sowie von Russland abhängig.



Erdogan kündigte zudem an, die umstrittenen Bohrungen vor der zyprischen Küste im Mittelmeer fortzuführen. Darüber gibt es derzeit einen Konflikt mit Griechenland und der EU.