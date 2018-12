Ein Gericht in der türkischen Hauptstadt Ankara hat einen Neffen des islamischen Predigers Gülen zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Die türkische Regierung macht Gülen, der in den USA lebt, für den Putschversuch von 2016 verantwortlich. Sein Neffe wurde jetzt beschuldigt, Mitglied in einer Terrororganisation zu sein. Er selbst wies die Anschuldigungen zurück und erklärte, er sei seinem Onkel nur einmal im Leben begegnet. Zudem erhob er den Vorwurf, nur wegen des Verwandtschaftsverhältnisses angeklagt worden zu sein.



Seit dem Putschversuch greift die Regierung in Ankara hart gegen angebliche Terrorverdächtige und Regierungskritiker durch. Heute wurden mindestens 70 weitere Menschen wegen angeblicher Verbindungen zu Putschisten festgenommen.