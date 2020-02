Wenige Stunden nach dem Freispruch für den türkischen Geschäftsmann und Intellektuellen Kavala hat ein Gericht einen neuen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Er werde wegen mutmaßlicher Verbindungen zum fehlgeschlagenen Putsch 2016 festgehalten, meldete die Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die Istanbuler Staatsanwaltschaft.

Eigentlich sollte Kavala nach zwei Jahren Untersuchungshaft heute Abend auf freien Fuß gesetzt werden. Er und acht weitere Angeklagte waren in einem anderen Verfahren, dem sogenannten Gezi-Prozess, von allen Vorwürfen freigesprochen worden. Es lägen keine ausreichenden Beweise für die Schuld vor, hieß es zur Begründung. Die Aktivisten wurden beschuldigt, die regierungskritischen Proteste auf dem Gezi-Park in Istanbul im Sommer 2013 organisiert und so den Umsturz der Regierung angestrebt zu haben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte im Dezember die Freilassung Kavalas gefordert.