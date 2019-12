In der Türkei sind sechs Journalisten einer regierungskritischen Zeitung wegen Unterstützung der Gülen-Bewegung zu Haftstrafen verurteilt worden.

Wie ein Anwalt der Angeklagten mitteilte, wurden gegen die Reporter und den Chefredakteur des Blatts "Sözcü" Gefängnisstrafen zwischen zwei und dreieinhalb Jahren verhängt. Das Gericht in Istanbul sah es als erwiesen an, dass sie die als Terrororganisation eingestufte Gülen-Bewegung unterstützt haben. Ihnen wurde zur Last gelegt, dass sie vor dem Putschversuch im Jahr 2016 den Aufenthaltsort von Präsident Erdogan vermeldet hatten. Die Zeitung bezeichnete das Urteil als einen "Schandfleck in der Geschichte der Presse und der Justiz". Die Journalisten haben Berufung eingelegt.