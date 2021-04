Ein türkisches Gericht hat 22 frühere Militärangehörige wegen Beteiligung an dem Putschversuch von 2016 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP und beruft sich auf einen Anwalt des türkischen Präsidialamtes, das als Kläger auftritt. Die Urteile gehören zu einem größeren Verfahren, das sich gegen fast 500 Beschuldigte richtet.

Viele von ihnen waren in ihrer militärischen Laufbahn Teil der Präsidentengarde. In dem Prozess, der im Herbst 2017 begann, geht es konkret um die Besetzung der staatlichen Rundfunkanstalt TRT.



Die türkische Regierung macht für den gescheiterten Putsch den islamischen Prediger Gülen verantwortlich. Zehntausende Menschen wurden seither festgenommen und unter anderem der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation beschuldigt. Mehr als 100.000 Menschen wurden aus dem Staatsdienst entlassen. Es laufen noch zahlreiche weitere Verfahren.

