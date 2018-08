Der CDU-Außenpolitiker Hardt hat sich gegen eine wirtschaftliche Unterstützung der Türkei ausgesprochen.

Er sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Probleme des Landes seien in erster Linie hausgemacht. Die Türkei habe sich immer weiter wegbewegt von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Deshalb fehle das Vertrauen der Investoren in das Land. Der Bundestagsabgeordnete ergänzte, dass Finanzhilfen aus Deutschland nur die aktuellen Symptome der Währungskrise in der Türkei bekämpfen würden. Die notwendigen Reformen würden dadurch verzögert. Staatspräsident Erdogan müsse zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren und auch die Beziehungen zu den USA und zur EU verbessern, forderte Hardt.



Zuvor hatte die SPD-Vorsitzende Nahles angesichts der Währungskrise in der Türkei Wirtschaftshilfen aus Deutschland ins Spiel gebracht.