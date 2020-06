Die türkische Polizei hat einen Protestmarsch der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP mit Tränengas aufgelöst und zehn Menschen festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich in Silivri, westlich von Istanbul. Nach Angaben der HDP war es zu einem Gerangel zwischen Abgeordneten und der Polizei gekommen. Die Partei will mit sogenannten "Demokratiemärschen" in dieser Woche im ganzen Land gegen die Restriktionen der Regierung protestieren. Mehrere Gouverneure hatten zuvor Versammlungen verboten oder die Ein- und Ausreise in einzelne Provinzen beschränkt.



Anfang des Monats war mehreren HDP-Politikern der Abgeordnetenstatus entzogen worden. Hintergrund sind rechtskräftige Urteile wegen Terrorvorwürfen. Die Regierungspartei AKP von Präsident Erdogan war schon häufiger gegen führende Personen der pro-kurdischen HDP vorgegangen.