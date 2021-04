Der Co-Vorsitzende der pro-kurdischen Oppositionspartei in der Türkei, Sancar, hat das Verfahren gegen zahlreiche Mitglieder der HDP als politischen Verschwörungsprozess kritisiert.

Sancar sagte in Ankara, dies sei ein Prozess, der den Glauben an die Demokratie, die Hoffnung auf Freiheit und die Sehnsucht nach Frieden in der Türkei zerstören solle. Man werde sich jedoch nicht einschüchtern lassen und sich weiter für Demokratie und Frieden einsetzen. Der Prozessauftakt in der türkischen Hauptstadt fand unter großem Polizeiaufgebot statt. Angeklagt sind der ehemalige Co-Vorsitzende der HDP, Demirtas, sowie 107 weitere Personen. Sie hatten im Jahr 2014 gegen das Verhalten der Türkei im Fall der Stadt Kobane protestiert. Damals war die türkische Armee untätig geblieben, als die überwiegend von Kurden bewohnte Stadt im Norden Syriens von der IS-Miliz angegriffen wurde.



In der Türkei wurde heute zudem die Festnahme von mehr als 500 Personen angeordnet, denen vorgeworfen wird, Verbindungen zu dem in den USA lebenden islamischen Prediger Gülen zu haben. Die Regierung Erdogan macht die Gülen-Bewegung für den gescheiterten Putsch vor fünf Jahren verantwortlich.

