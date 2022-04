Die Zahlder registrierten Corona-Fälle in der Türkei ist auf zuletzt 2.600 pro Tag zurückgegangen. (picture alliance / AA/Mustafa Ciftci)

Wie Präsident Erdogan mitteilte, muss auch in engen, geschlossenen Räumen künftig keine Corona-Maske mehr getragen werden. Die Pflicht gelte lediglich noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Gesundheitseinrichtungen und zwar so lange, bis die Zahl der registrierten Neuinfektionen unter 1.000 pro Tag sinke. Menschen über 65 Jahre und Menschen mit Gesundheitsproblemen rate man allerdings, die Masken weiterhin zu tragen.

Die Zahl der täglichen Corona-Fälle in der Türkei ist seit Anfang Februar von mehr als 110.000 auf zuletzt 2.600 zurückgegangen.

Weiterführende Informationen zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen in der Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.