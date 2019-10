Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat ihre Vermutungen bekräftigt, dass die Türkei syrische Geflüchtete zur Rückkehr in ihr Heimatland nötigt.

Die Türkei-Beauftragte Sinclair-Webb sagte in einem Beitrag für den Deutschlandfunk, die sogenannten freiwilligen Rückreisen seien möglicherweise nicht freiwillig. Man befürchte, die Polizei dränge die Menschen, der Ausreise zuzustimmen. Das wäre nichts anderes als die Abschiebung in ein Kriegsgebiet und verstoße klar gegen das Gesetz, denn die meisten Rückkehrer landeten in der umkämpften Provinz Idlib.



Der Abgeordnete der Regierungspartei AKP, Yeneroglu, indes bestritt im Deutschlandfunk eine massenhafte zwangsweise Rückführung syrischer Flüchtlinge. Es habe sich um Einzelfälle gehandelt, die aber im Nachhinein korrigiert worden seien.

"Türken haben lange Zeit Gastfreundschaft bewiesen"

Der Großteil der syrischen Flüchtlinge, die in Istanbul leben, sollen die Stadt nach dem Willen der Lokalregierung bis Ende Oktober verlassen. Die Behörden organisieren und finanzieren offenbar Busreisen nach Syrien. Der Bürgermeister des Stadtbezirks Esenyurt, Bozkurt, sagte, man wolle syrischen Gästen damit eine sichere und kostenlose Heimreise anbieten. Die Türken hätte lange Zeit Gastfreundschaft bewiesen, es zeigten sich sich aber zahlreiche kulturelle Unterschiede zwischen Türken und Syrern. Einige befragte Syrer geben an, dass die zunehmend feindliche Haltung der türkischen Bevölkerung ihnen gegenüber der Grund für die Ausreise sei.



Der türkische Präsident Erdogan hatte gestern vorgeschlagen, einen Teil der 3,6 Millionen syrischen Flüchtlinge aus der Türkei in einer Sicherheitszone in Nordsyrien anzusiedeln.In einem ersten Schritt sollen dafür 140 Dörfer und zehn Städte für eine Million Menschen gebaut werden. Sobald die Region von terroristischen Gruppen befreit worden sei, könne die Sicherheitszone ausgeweitet und weitere Gemeinden errichtet werden. Zur Finanzierung werde eine internationale Geber-Konferenz organisiert, kündigte Erdogan an.