In Istanbul strömen hunderte Muslime zur Hagia Sophia, wo heute zum ersten Mal seit 86 Jahren wieder ein muslimisches Freitagsgebet stattfindet.

Auch der türkische Präsident Erdogan und etwa 500 Würdenträger haben ihre Teilnahme angekündigt. Erdogan nannte die Nutzung der Hagia Sophia als Moschee einen Traum, den alle schon in der Jugend geträumt hätten. Dagegen erklärten orthodoxe Kirchen in Griechenland und den USA den heutigen Freitag zum "Tag der Trauer". Die Hagia Sophia war im Mittelalter eine der bedeutendsten Kathedralen der Christenheit und wurde seit 1935 als Museum genutzt.



Die Umwidmung in eine Moschee war international kritisiert worden. Die Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Dagdelen, sagte im Deutschlandfunk, mit der Entscheidung werde die Türkei weiter religiös gespalten. Erdogan habe dem radikalisierten Islamismus Vorschub geleistet, so die Linkenpolitikerin. Sie rief die EU auf, der Türkei die finanziellen Mittel zu kürzen und die Beitrittsverhandlungen vorerst einzustellen. Auch die Grünen-Politikerin Roth kritisierte die Umwidmung der Hagia Sophia in eine Moschee. Sie sprach im SWR von einer "Kampfansage an die laizistische Türkei".



Vor zwei Wochen hatte das Oberste Verwaltungsgericht des Landes in einer umstrittenen Entscheidung den Status der Hagia Sophia als Museum annulliert. Erdogan ordnete daraufhin die erneute Nutzung als Moschee an.



Die Hagia Sophia wurde im sechsten Jahrhundert errichtet. Im 15. Jahrhundert wurde sie schon einmal in eine Moschee umgewandelt, 1934 dann aber auf Betreiben des türkischen Republikgründers Atatürk wieder säkularisiert.