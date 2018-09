Die Inflationsrate in der Türkei hat den höchsten Stand seit fast 15 Jahren erreicht.

Wie das Statistikamt in Ankara mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im August im Jahresvergleich um knapp 18 Prozent. - Die türkische Landeswährung Lira ist seit Monaten unter Druck. Ein Euro war zwischenzeitlich mehr als acht Lira wert - fast doppelt so viel wie noch zu Jahresbeginn.



Auslöser für diese Entwicklung war unter anderem ein Streit mit den USA wegen der Inhaftierung eines amerikanischen Pastors in der Türkei. Zudem sehen Investoren die Unabhängigkeit der türkischen Notenbank in Gefahr.