Die in Istanbul inhaftierte Anwältin Ebru Timtik ist nach 238 Tagen im Hungerstreik gestorben.

Das teilte ihre Kanzlei mit. Die EU-Kommission reagierte bestürzt und verlangte von der Türkei dringend Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit und beim Schutz von Grundrechten.



Die Anwältin war vor einem Jahr zusammen mit insgesamt 18 Juristen wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terror-Organisation zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Sie und ihr ebenfalls verurteilter Kollege Aytac Ünsal waren im Februar in den Hungerstreik getreten, um einen fairen Prozess zu erreichen. Ünsal befindet sich derzeit wegen seines Zustandes in einem Krankenhaus.