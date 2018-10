Der in der Türkei seit zwei Jahren festgesetzte US-Geistliche Brunson ist frei. Ein Gericht in der westtürkischen Provinz Izmir ordnete die Aufhebung des Hausarrests und der Ausreisesperre des evangelikalen Pfarrers an.

Brunson wurde zwar zu einer dreijährigen Haftstrafe wegen Unterstützung einer Terrororganisation verurteilt. Die Strafe sei aber durch die Untersuchungshaft abgegolten, so die Richter.



Brunsons Festnahme hatte das Verhältnis zwischen der Türkei und den USA stark belastet. Ihm waren Verbindungen zu dem in den USA lebenden Prediger Gülen vorgeworfen worden, der nach Darstellung der Regierung in Ankara hinter dem Putschversuch vor zwei Jahren steht. Die USA hatten wegen des Streits Sonderzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei verhängt.