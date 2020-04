Der türkische Innenminister Soylu hat seinen Rücktritt angeboten.

Auf Twitter teilte Soylu mit, er übernehme die volle Verantwortung für die über das Wochenende verhängte erweiterte Ausgangssperre in 31 großen Städten der Türkei. Der Minister hatte noch am Mittag bekanntgegeben, dass die Regelungen weitgehend eingehalten würden. Zuvor war breite Kritik an der Kommunikation der Maßnahmen laut geworden. Die türkischen Behörden hatten die Ausgangssperre erst zwei Stunden vor Inkrafttreten am Freitagabend bekannt gegeben. Daraufhin waren große Menschenmengen in die Lebensmittelgeschäfte geströmt, um sich kurzfristig zu versorgen.



Das Büro von Präsident Erdogan teilte mit, dass das Staatsoberhaupt den Rücktritt Soylus nicht akzeptieren wolle.



Der türkische Oppositionsführer Kilicdaroglu von der Mitte-Links-Partei CHP äußerte Zweifel an Soylus Gründen. Dieser habe mit dem Angebot vielmehr Präsident Erdogan "retten" wollen.



Die erweiterte Ausgangssperre endet in diesen Minuten. Sie galt für alle Bewohner der 31 Städte. Zuvor durften bereits Menschen ab 65 Jahren, Unter-20-Jährige und chronisch Kranke ihre Wohnungen nicht verlassen.