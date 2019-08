Der Intendant des Hamburger Mut-Theaters, Canbay, ist bei seiner Einreise in die Türkei festgenommen worden.

Er sei acht Stunden lang verhört worden, sagte Canbay der Deutschen Presse-Agentur. Schließlich sei ihm ein Einreiseverbot erteilt worden. Unter anderem sei er zu einer Karrikatur des türkischen Präsidenten Erdogan befragt worden, die ihm ein Bekannter per Whatsapp zugeschickt habe. Auf dieser werde Erdogan als Diktator dargestellt. Die Behörden hätten von ihm wissen wollen, warum er dieses Bild nicht gelöscht habe. Canbay ist Deutsch-Türke kurdischer Abstammung und wollte mit einer Jugendgruppe an einem Theater-Festival in Izmir teilnehmen.