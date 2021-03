Der Vorstoß der türkischen Justiz, die prokurdische Partei HDP zu verbieten, hat international Kritik ausgelöst.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte, eine Auflösung der Partei würde die Rechte von Millionen Wählerinnen und Wählern verletzen. Das US-Außenministerium reagierte ähnlich. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit, ein Parteiverbot könne in einer Demokratie nur das allerletzte Mittel sein. Demokratien brauchten Meinungsvielfalt und eine lebendige Opposition. Der Fall der HDP werfe erhebliche Zweifel an der Verhältnismäßigkeit auf.



Die türkische Generalstaatsanwaltschaft hatte gestern beim Verfassungsgericht einen Verbotsantrag gegen die HDP eingereicht und dies mit terroristischen Aktivitäten begründet. Präsident Erdogan beschuldigt die HDP seit langem, ein verlängerter Arm der verbotenen kurdischen PKK zu sein.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.