Am Nachmittag hat die vom türkischen Finanzminister Albayrak angesichts der Währungskrise angesetzte Investorenkonferenz begonnen.

Sie stößt nach Angaben der Regierung auf großes Interesse. Mehr als 3.000 Investoren haben sich demnach für die Telefon-Schaltkonferenz mit dem Minister angemeldet. Sie findet heute Nachmittag statt. Albayrak will um Vertrauen in den Standort Türkei werben, der durch den Kursrutsch der Lira unter Druck steht. Die Lira erholte sich bereits vor der Konferenz. Das Emirat Katar hatte der Türkei 15 Milliarden Dollar an Direktinvestitionen zugesichert.