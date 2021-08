Nach den Übergriffen auf syrische Geflüchtete in der türkischen Hauptstadt Ankara hat die Polizei 72 weitere Verdächtige festgenommen.

Sie sollen sich Anweisungen widersetzt und provokative Inhalte in Sozialen Medien geteilt haben, hieß es. Bereits gestern waren 76 Menschen festgenommen worden. Ein Mob hatte Mitte der Woche Jagd auf Syrerinnen und Syrer gemacht. Hunderte zogen durch den Bezirk Altindag, warfen Steine auf Wohnungen, Autos und plünderten Geschäfte. Menschen wurden verprügelt und mit Messern verletzt. Auslöser waren Berichte über den Tod eines 18-jährigen Türken, der mutmaßlich von einem Syrer erstochen worden war. Die Regierung sprach von den schlimmsten Ausschreitungen gegen Flüchtlinge seit mehreren Jahren.



Videos in den Sozialen Medien hatten die Stimmung gegen Syrer und andere Ausländer zuletzt angeheizt. Die Bilder sollen zeigen, wie Afghanen illegal über die Grenze kommen. In der Türkei leben fast vier Millionen syrische Geflüchtete, hinzu kommen Hunderttausende aus anderen Ländern der Region.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.