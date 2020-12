Der im deutschen Exil lebende Journalist Can Dündar ist in der Türkei zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt worden.

Das Gericht verurteilte Dündar zu 18 Jahren und neun Monaten wegen Spionage und weiteren acht Jahren und neun Monaten wegen Terrorunterstützung. Dündar selbst nahm an dem Prozess nicht teil. Auch seine Anwälte boykottierten die Verhandlung in Istanbul. Sie warfen den Richtern Parteilichkeit vor und betonten, nicht Teil einer Praxis sein zu wollen, die einem zuvor festgelegten und politischen Urteil Legitimität verleihe.



Dündar ist ehemaliger Chefredakteur der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet". Er verbrachte drei Monate in türkischer Untersuchungshaft und lebt seit 2016 in Deutschland.

