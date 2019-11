Der türkische Schriftsteller und Journalist Ahmet Altan kommt unter Auflagen frei.

Wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldet, verurteilte ein Gericht ihn zu mehr als zehn Jahren Haft, ordnete aber zugleich seine Freilassung an. Auch die Journalistin Nazli Ilicak kommt frei; sie erhielt eine Strafe von mehr als acht Jahren. Beide müssen sich nun regelmäßig bei der Polizei melden.



Sie waren 2016 nach dem Putschversuch in der Türkei festgenommen und 2018 wegen Mitgliedschaft in der verbotenen Gülen-Bewegung zu lebenslanger Haft verurteilt worden. In einem Berufungsverfahren wurde das Urteil aufgehoben.