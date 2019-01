In der Türkei ist die Journalistin Pelin Ünker zu rund einem Jahr Haft verurteilt worden.

Außerdem muss sie eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 1.400 Euro zahlen. Ünker gehörte zu einer internationalen Gruppe von Journalisten, die über die sogenannten "Paradise Papers" recherchiert haben. Sie berichtete in diesem Zusammenhang auch über Offshore-Firmen des ehemaligen türkischen Regierungschefs Yildirim. Deshalb wurde sie nun wegen Beleidigung und Rufschädigung verurteilt. Der Anwalt der Journalistin kündigte Berufung an. - In Deutschland berichteten Reporter von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung über die "Paradise Papers".