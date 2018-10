Nach dem Verschwinden des saudischen Journalisten Khashoggi in der Türkei ermittelt die dortige Justiz in dem Fall.

Dies gab die regierende AK-Partei von Präsident Erdogan in Ankara bekannt. Demnach begannen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bereits am Tag von Khashoggis Verschwinden und werden nun ausgeweitet. Der Regierungskritiker hatte am Dienstag das Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul betreten, um Papiere abzuholen, kam nach Darstellung seiner Verlobten aber nicht wieder heraus. Das türkische Außenministerium bestellte deshalb den saudischen Botschafter ein. Der saudische Kronprinz bin Salman sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg, er wisse nicht, wo sich Khashoggi aufhalte. Das Konsulat habe er jedenfalls wieder verlassen. Der Journalist lebt seit dem vergangenen Jahr in den USA im Exil.