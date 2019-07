In der Türkei hat die Justiz die Festnahme von rund 200 Militärangehörigen wegen angeblicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung angeordnet.

Die Staatsanwaltschaft in Istanbul teilte mit, man habe 176 Haftbefehle ausgestellt. Die Verdächtigen hätten unterschiedliche Ränge innerhalb von Armee, Luftwaffe und Marine inne. Die Staatsanwaltschaft in Izmir schrieb laut der Nachrichtenagentur Anadolu 35 Personen zur Fahndung aus, darunter 20 Soldaten im Aktiven Dienst.



Die türkische Regierung macht die Bewegung des in den USA lebenden Predigers Gülen für den Putschversuch von 2016 verantwortlich. Seitdem wurden etwa 77.000 Menschen wegen angeblicher Verstrickungen in den Umsturzversuch festgenommen. Rund 150.000 Menschen, darunter viele Beamte und Soldaten, verloren ihre Jobs.