Wenige Stunden nach dem Freispruch für den türkischen Geschäftsmann und Intellektuellen Kavala hat die Istanbuler Staatsanwaltschaft seine Festnahme angeordnet. Er werde wegen mutmaßlicher Verbindungen zum fehlgeschlagenen Putsch 2016 festgehalten, meldete die Nachrichtenagentur Anadolu.

Eigentlich sollte Kavala nach zwei Jahren Untersuchungshaft am Abend auf freien Fuß gesetzt werden. Er und acht weitere Angeklagte waren gestern in einem anderen Verfahren von dem Vorwurf freigesprochen worden, die regierungskritischen Proteste im Gezi-Park in Istanbul im Sommer 2013 organisiert und so den Umsturz der Regierung angestrebt zu haben.



Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilte die erneute Festnahme. Man sei bestürzt über die erneute Inhaftierung von Osman Kavala unmittelbar nach seinem Freispruch, teilte das Auswärtige Amt auf Twitter mit. Man fordere die schnellstmögliche Aufklärung unter Einhaltung aller rechtsstaatlichen Standards, zu denen sich die Türkei verpflichtet habe. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verlangte die sofortige Freilassung Kavalas.



In Istanbul wird heute das Urteil im Fall des wegen Terrorvorwürfen angeklagten deutschen Menschenrechtlers Steudtner erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte im November für einen Freispruch Steudtners und vier weiterer Angeklagter plädiert. Steudtner war im Oktober auf freien Fuß bekommen und nach Deutschland zurückgekehrt.