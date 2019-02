In Istanbul ist der Prozess gegen den Kölner Sozialarbeiter Adil Demirci wegen Terrorvorwürfen fortgesetzt worden.

Als Beobachter aus Deutschland angereist sind unter anderem der Schriftsteller und Journalist Günter Wallraff, der SPD-Abgeordnete Mützenich und der Kölner Linkspartei-Politiker Detjen.



Demirci sitzt seit April 2018 in Untersuchungshaft. Ihm wird Mitgliedschaft in der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei vorgeworfen, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Der 33-Jährige war nach eigenen Angaben bei einigen Trauerfeiern der Partei anwesend. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft weist er zurück.