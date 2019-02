Im Istanbuler Terrorprozess gegen den Kölner Sozialarbeiter Adil Demirci hat der türkische Staatsanwalt die Freilassung aus der Untersuchungshaft vorgeschlagen.

Das solle unter Auflagen geschehen, indem sich Demirci regelmäßig bei der Polizei melde, erklärte er. Damit wäre eine Ausreise des 33-Jährigen nach Deutschland vom Tisch.



Demirci sitzt seit April 2018 in Untersuchungshaft. Ihm und 22 Mitangeklagten wird Mitgliedschaft in der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei vorgeworfen, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Demirci weist den Vorwurf zurück. Er war nach eigenen Angaben lediglich bei einigen Trauerfeiern der Partei anwesend.