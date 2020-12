Bundesaußenminister Maas hat die deutschen Bemühungen um eine Entspannung der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei für vorerst gescheitert erklärt.

Er sagte am Rande von Gespräche mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel, Deutschland habe sich in den vergangenen Monaten außerordentlich darum bemüht, einen Weg zu finden, wie man den Dialog mit der Türkei forcieren könne. Bedauerlicherweise sei es aufgrund der Spannungen zwischen der Türkei, Zypern und Griechenland nicht zu direkten Gesprächen gekommen. Es habe viel zu viele Provokationen gegeben, sagte Maas. Deswegen werde man nun über Konsequenzen beraten.



Eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen wird beim EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag erwartet.



In dem Streit geht es vor allem darum, dass Griechenland und Zypern der Türkei vorwerfen, im östlichen Mittelmeer illegal Erdgasvorkommen zu erkunden.

