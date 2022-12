Gestoppte Auslieferung

Mevlüt Cavusoglu, Außenminister der Türkei (picturealliance/Mikhail Klimentyev/Sputnik/dpa)

Außenminister Cavusoglu sprach in Ankara von einer sehr negativen Entwicklung. Man wolle von Schweden und auch von Finnland keine schönen Worte mehr hören, sondern klare Schritte sehen.

Die Türkei blockiert derzeit den Beitritt der beiden skandinavischen Länder zur Nato. Sie fordert unter anderem die Auslieferung dutzender Menschen, denen in der Türkei Verbindungen zu Terrororganisationen oder die Beteiligung am Putschversuch von 2016 vorgeworfen wird. Gestern hatte der Oberste Gerichtshof von Schweden die Auslieferung eines Journalisten untersagt. Ihm drohe in der Türkei Verfolgung aufgrund seiner politischen Überzeugung, erklärte das Gericht.

