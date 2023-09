Überschwemmungen in Libyen

Hochwasser in der libyschen Hauptstadt Tripolis am 19.10.2022. (AFP / MAHMUD TURKIA)

Das Team mit Mitgliedern von Gendarmerie und Katastrophenschutzbehörde bestehe aus knapp 170 Einsatzkräften, zwei Such- und Rettungsfahrzeugen sowie zwei Booten, teilte der türkische Präsident Erdogan mit. An Bord seien auch Hunderte Zelte, Generatoren, Lebensmittel, Hygieneartikel und Kleidung. Zuvor hatten bereits die Vereinten Nationen Hilfsmaßnahmen in Aussicht gestellt. Das Sturmtief "Daniel" hatte am Wochenende Teile des nordafrikanischen Bürgerkriegslandes unter Wasser gesetzt. Laut örtlichen Behörden werden mindestens 2.000 Todesopfer befürchtet.

Zudem seien Hunderte Menschen in schwer zugänglichen Gebieten von der Außenwelt abgeschnitten. Die Stadt Derna, in der zwei Staudämme brachen, wurde zum Katastrophengebiet erklärt.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.