Die türkische Küstenwache hat in der Ägäis rund 120 Migranten aufgegriffen.

Sie hätten mit Booten versucht, nach Griechenland zu gelangen, meldete die Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die Behörden. Die Menschen seien wieder auf das türkische Festland gebracht worden.



Präsident Erdogan hatte die Küstenwache am Freitag angewiesen, Migranten nicht mehr mit Booten durch die Ägäis nach Griechenland durchzulassen. In einer Erklärung wird den griechischen Behörden vorgeworfen, die Menschen in Gefahr zu bringen. Nach wie vor halten sich tausende Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze auf, in der Hoffnung, in die Europäische Union zu gelangen. Auf beiden Seiten wurde immer wieder Tränengas eingesetzt. Erdogan hatte vor einer Woche die Grenzen seines Landes zur EU für offen erklärt.