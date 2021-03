In der südosttürkischen Metropole Diyarbakir haben zehntausende Kurden das Neujahrsfest Newroz gefeiert und gegen das geplante Verbot der Partei HDP protestiert.

Der Co-Vorsitzende der HDP, Sancar, warf dabei der Regierung vor, seine Partei mit Hilfe der Justiz verbieten zu wollen, weil sie politisch nicht zu besiegen sei. Das Verfahren werde als große Schande in die Geschichte der türkischen Justiz eingehen. Die HDP ist die zweitgrößte Oppositionspartei im Parlament in Ankara.



Die türkische Generalstaatsanwaltschaft hatte am Mittwoch beim Verfassungsgericht eine Klage zum Verbot der HDP eingereicht. Außerdem verlangt sie ein fünfjähriges Politikverbot für fast 700 Parteimitglieder, darunter die Vorsitzenden Sancar und Buldan sowie der inhaftierte ehemalige Parteichef Demirtas.

