Im Südosten der Türkei sind ein weiterer kurdischer Bürgermeister und sein Stellvertreter verhaftet worden.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet, wird den beiden die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und "terroristische Propaganda" vorgeworfen. Damit ist eine Nähe zur verbotenen PKK gemeint. Der Bürgermeister der Stadt Ipekyolu und sein Stellvertreter gehörden der HDP an. Die HDP ist die größte prokurdischen Partei in der Türkei. In den vergangenen Wochen waren bereits mehrere Mandatsträger verhaftet worden.