Die Türkei hat angesichts stark steigender Infektionszahlen die Corona-Beschränkungen vielerorts verschärft.

Staatspräsident Erdogan teilte nach einer Kabinettssitzung mit, 58 der insgesamt 81 Provinzen würden nun als Gebiete mit sehr hohem Risiko eingestuft, darunter die Metropole Istanbul. In diesen Regionen gilt künftig wieder eine Ausgangssperre an Samstagen und Sonntagen. Restaurants und Cafés bleiben aber vorerst geöffnet.



Landesweite Einschränkungen kündigte Erdogan für den Fastenmonat Ramadan an, der Mitte April beginnt. Dann gibt es in der ganzen Türkei Ausgangsbeschränkungen am Wochenende und Restaurants dürfen nur noch Lieferdienste und die Mitnahme von Speisen anbieten. Menschenansammlungen, etwa zum gemeinsamen Fastenbrechen, werden verboten.

