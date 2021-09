Die Türkei hat mit der Räumung von mehr als 80.000 Landminen an der Grenze zum Iran begonnen.

Es handele sich um das größte laufende Minenräumungsprojekt der Welt unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen, teilte das UNO-Entwicklungsprogramm mit. Es gehe um Landminen, die zwischen 1953 und 1996 an der Ostgrenze der Türkei platziert worden seien, um illegale Grenzübertritte und Schmuggel zu verhindern.



In den 90er Jahren hatte die türkische Armee im Kampf gegen die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans - PKK - in großem Umfang Landminen in der betroffenen Grenzregion zum Iran eingesetzt. Die Türkei, die 2004 der Ottawa-Konvention zum Verbot von Landminen beitrat, erklärte sich zur schrittweisen Räumung der Minen bereit.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.