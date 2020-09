Ein türkisches Gericht hat einen Angehörigen der Terror-Organisation IS wegen des Angriffs auf einen Nachtclub in Istanbul zu lebenslanger Haft verurteilt.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der aus Usbekistan stammende Mann in der Neujahrsnacht 2017 in das Lokal eingedrungen sei, um sich geschossen und 39 Menschen getötet habe. Bei dem Angriff wurden 79 weitere Gäste des Clubs verletzt. Manche sprangen ins Meer, um dem Anschlag zu entkommen. Der Täter konnte zunächst fliehen. Das Gericht in Istanbul verhängte eine 40-fache lebenslange Gefängnisstrafe, um zu verhindern, dass der Mann jemals wieder auf freien Fuß kommt.