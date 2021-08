In der Türkei ist ein Löschflugzeug abgestürzt.

Dabei kamen nach Angaben des Außenministeriums in Ankara acht Menschen ums Leben. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte, dass fünf der Insassen russische Soldaten waren. Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, die Maschine sei zur Bekämpfung eines Waldbrandes in der südtürkischen Provinz Kahramanmaras im Einsatz gewesen. Die Ursache für den Absturz war zunächst unklar.



Seit Ende Juli sind in der Türkei mehr als 200 Brände ausgebrochen; inzwischen konnten die meisten Feuer gelöscht werden. Die Schwarzmeer-Region des Landes war in den vergangenen Tagen von schweren Unwettern betroffen. Durch Hochwasser und Erdrutsche kamen dort mindestens 40 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.