Bundesaußenminister Maas hat die Entscheidung des türkischen Verfassungsgerichts begrüßt, die Verhaftung des deutschen Journalisten Yücel für rechtswidrig zu erklären.

Der SPD-Politiker sagte der Zeitung "Die Welt", das Gericht in Ankara habe mit seinem Urteil wichtige Grundsätze zur Presse- und Meinungsfreiheit bestätigt. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Özdemir forderte die Freilassung aller Journalisten, Wissenschaftler und Politiker, die in der Türkei aufgrund von "Meinungsdelikten" verhaftet» worden seien. - Das Verfassungsgericht hatte erklärt, das Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit sei verletzt worden. Yücel wurde ein Schadenersatz von umgerechnet 3.800 Euro zugesprochen. Yücel hatte ein Jahr lang in der Türkei im gefängnis gesessen, ohne dass eine Anklageschrift vorlag.