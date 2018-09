Außenminister Maas will sich bei seinem Besuch in der Türkei für die sieben dort aus politischen Gründen inhaftierten Deutschen einsetzen.

Es sei kein Geheimnis, dass die Entwicklung der Menschenrechtslage in der Türkei Sorgen bereite, sagte Maas vor seiner Abreise in Berlin. Der SPD-Politiker betonte, dass er weiter an einer Verbesserung der Lage arbeiten wolle. Die Türkei sei ein wichtiger Partner Deutschlands. Bei dem zweitägigen Besuch in der Türkei will Maas unter anderem mit Außenminister Cavusoglu und mit Präsident Erdogan zusammenkommen.



Die deutsch-türkischen Beziehungen sind wegen der Inhaftierung deutscher Staatsbürger belastet. Zudem übt die Bundesregierung Kritik am Vorgehen der türkischen Behörden gegen Oppositionelle und Journalisten.