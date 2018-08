Bundesaußenminister Maas sieht die Freilassung von sieben in der Türkei inhaftieren Deutschen als Grundvoraussetzung für eine Normalisierung der Beziehungen zu Ankara.

Diese Fälle müssten gelöst werden, erklärte der SPD-Politiker in Wien. Deutschland habe klar deutlich gemacht, dass die Inhaftierung der betroffenen sieben Staatsbürger nicht nachvollziehbar sei. Sie werden laut Bundesregierung aus politischen Gründen festgehalten. Maas wird am nächsten Mittwoch in Ankara erwartet. Er äußerte sich am Rande eines EU-Außenministertreffens in der österreichischen Hauptstadt.