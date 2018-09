In der Türkei ist nach Medienberichten ein deutscher Staatsbürger zu einer mehrjährigen Haftsstrafe verurteilt worden.

Wie NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" berichteten, sah es das Gericht in der türkischen Stadt Elazig als erwiesen an, dass der in Hamburg lebende Mann über die sozialen Medien Propaganda für eine Terrororganisation verbreitet hat. Die Richter verhängten eine Strafe von drei Jahren und eineinhalb Monaten. Weil der 46-Jährige Berufung einlegte, wurde die Strafe ausgesetzt. Der Mann darf die Türkei aber nicht verlassen. Er war im August bei einem Besuch in der Provinz Elazig festgenommen worden.