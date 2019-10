In der Türkei sind mehr als 120 Menschen wegen Kritik an der Militäroffensive in Nordsyrien festgenommen worden.

Innenminister Soylu sagte, dass zudem gegen fast 500 Personen ermittelt werde. Sie hätten das Vorgehen der Türkei als Invasion bezeichnet und beleidigt. Die Ermittlungen werden nach Angaben der Polizei unter dem Vorwurf der Terrorpropaganda geführt. Gestern hatte die Staatsanwaltschaft in Ankara mitgeteilt, dass sie gegen die Vorsitzenden der pro-kurdischen Partei HDP ermittele. Diese hatten die Offensive zuvor verurteilt. Auch international stößt das türkische Vorgehen auf Kritik. In der EU gibt es Forderungen nach Sanktionen und einem Waffenembargo.



Das türkische Militär geht seit drei Tagen gegen die kurdische YPG-Miliz in Nordsyrien vor. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mehr als 70.000 Menschen auf der Flucht.