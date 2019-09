Die Türkei hat die Festnahme von mehr als 220 Soldaten im Inland sowie im türkischen Teil der Insel Zypern angeordnet.

Wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, wird ihnen vorgeworfen, der Gülen-Bewegung anzugehören. Die Soldaten hätten in verschiedenen Streitkräften gedient. Der türkische Staat macht den in den USA lebenden Prediger Gülen für den Putschversuch im Jahr 2016 verantwortlich. Zehntausende Menschen wurden seitdem in der Türkei bereits als mutmaßliche Gülen-Anhänger aus dem öffentlichen Dienst entlassen.



Zuvor berichteten WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung", dass ein Gericht im Süden der Türkei offenbar eine 51-jährige Deutsche wegen des Vorwurfs der Gülen-Unterstützung zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt hat. Die Frau lebte demnach zuletzt in der Türkei, besitzt aber ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft.